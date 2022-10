Carsten Bang - Har Satan En Fætter?

Not Available

I showet “Har Satan En Fætter?” er Carsten Bang for første gang hovedperson i eget one man show. Her filosoferers over barndommen, tro, overtro og dobbeltmoral. Der glødes mod gamle krævende mennesker og spyes ild mod folk, der ikke trækker ind på motorvejen. Altsammen med Carsten Bangs sædvanlige jyske og tilbagelænede charme. Carsten Bang har optrådt på stand-up scenen siden 1991 og kan se tilbage på et karriereforløb, der bl.a. har budt på talrige stand-up optrædender samt satireprogrammer i tv og radio. For eksempel har han medvirket i standup turnéen ”Fem På Flugt”, ”Talegaver Til Børn”, radiosatiren ”Tjenesten på P3” og været medforfatter på og medvirket i flere af Jan Gintbergs tv-shows. Sidste år skrev og medvirkede Carsten Bang i den bragende teatersucces ”Gynt”, som turnerede i hele Danmark.