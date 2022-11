Not Available

Dance to the passionate rhythms of some of the hottest Brazilian musicians around with this music video. Features 15 tracks from artists Frank Aguiar, Caviar com Rapadura, Washington Brasileiro, Aviões do Forró, Francis Lopes, Forro 100 Preconceito, Robério e Seus Teclados, Forró Biquíni de Bolinha, Charlys da Rocinha, Roberto & Banda, Carlos Mais, Forró Remexe and Wan-Luy. Songs include Aguiar's "Prenda" and Lopes's "Bem Devagarinho."