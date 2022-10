Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Cecilie har længe haft det skidt og følt sig utryg uden nogen klar grund. Sammen med sin mand flytter til provinsen for at få mere rolige og trygge omgivelser. Men knapt har Cecilie fundet sig til rette, førend hun begynder at opleve de mærkeligste og uhyggelige ting i det nye hus. Enten er Cecile ved at blive bindegal, eller også vil nogen eller noget overnaturligt i kontakt med hende.