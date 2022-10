Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Para resgatar um amor do passado, uma mulher vai até as últimas consequências. Retornando ao local dos antigos encontros, acaba por descobrir que o seu amor vive agora em família e tem uma filha de 10 anos. O tempo passa lento no encontro que parece não ter fim, mas assim que o constrangimento se torna insuportável, surge a grande revelação: de que o amor não tem mesmo limites.