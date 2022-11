CHIKARA: Aniversario - The Ogg and I

Not Available

Chikara DVD May 20, 2012 The Ogg and I" - Manhattan, NY 1. Dasher Hatfield vs. Colt Cabana 2. Saturyne vs. Kagetsu 3. Los Ice Creams vs. The Colony 4. Bravado Brothers vs. Dash Chisako & Sendai Sachiko 5. 17 & The Shard vs. 3.0 6. Meiko Satomura vs. Sara Del Rey 7. The Batiri (Kobama, Obariyon & Kobald) vs. The Swarm (assailANT, combatANT & deviANT) vs. Spectral Envoy (Hallowicked, Frightmare & UltraMantis Black) vs. Tim Donst, Delirious & Jakob Hammermeier 8. Jigsaw vs. Eddie Kingston 9. Bonus Material: Quiz Present Crisis Battle 10. Bonus Material: Chikarasaurus Rex Report 11. Bonus Material: Special Update with Delirious 12. Chikarasaurus Rex Trailer