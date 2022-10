Not Available

Friday, May 3rd, 2013 1 Ophidian, The Batiri vs Fire Ant, assailANT, Los Ice Creams 2 Missile Assault Ant vs Saturyne 3 The Colony Xtreme Force vs 3.0 4 The Shard vs Amasis 5 Jigsaw vs Archibald Peck 6 Young Lions Cup: Mr. Touchdown vs Chiva Kid 7 F.I.S.T. vs The Spectral Envoy 8 Grand Championship: Green Ant vs Eddie Kingston