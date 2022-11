Not Available

1. UltraMantis Black vs. Ophidian 2. Loser Leaves Town: Colt Cabana & Mixed Martial Archie vs. Mr. Touchdown Mark Angelosetti & Dasher Hatfield 3. Ladder Match: Akuma vs. Icarus 4. Sara Del Rey & Saturyne vs. Kodama, Obariyon & Kobald 5. Hair vs. Mask: Hallowicked vs. Tim Donst 6. Eddie Kingston, Jigsaw, Mike Quackenbush, Green Ant & Soldier Ant vs. 17, The Shard, assailANT, combatANT & deviANT 7. F.I.S.T. (Chuck Taylor & Johnny Gargano) vs, Young Bucks (Nick & Matt Jackson)