1. Semi-Final Match 1 2. Semi-Final Match 2 3. Saturyne vs. Ophidian 4. Tag Team Gauntlet (10 Teams) 5. Colt Cabana, Swamp Monster, Darkness Crabtree & Yohnel Sanders vs. 3.0, Ebessan & Takoyakida 6. Commando Boishoi & Tsubasa Kuragaki vs. Kaori Yoneyama & Manami Toyota 7. Jigsaw vs. Tadasuke 8. Finals