CHIKARA: Smack In The Middle

Chikara DVD June 24, 2012 "Smack In The Middle" - Syracuse, NY 1. DeviANT vs. Green Ant 2. Jakob Hammermeier vs. Sugar Dunkerton 3. The Shard vs. Jigsaw 4. Tim Donst vs. Sara Del Rey 5. Bravado Brothers vs. Hallowicked & UltraMantis Black 6. Mr. Touchdown vs. Jason Axe vs. Tripp Cassidy vs. Ryan Rush 7. AssailANT vs. Soldier Ant 8. F.I.S.T. (Icarus, Johnny Gargano & Chuck Taylor) vs. 3.0, Akuma & El Generico 9. Dasher Hatfield vs. Eddie Kingston 10. Bonus Material: Where In The World Is Archibald Peck? 11. Bonus Material: Chikara Colortoons