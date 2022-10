CHIKARA: The Marta Complex

Not Available

Sunday, September 27th, 2015 Norfolk, VA 1 The Marta Complex - Event Intro 2 Chuck Taylor Speaks 3 #COTI15: Chuck Taylor vs Jakob Hammermeier 4 United Nations vs Lucas Calhoun, Missile Assault Man 5 #COTI15: Silver Ant vs Oleg the Usurper 6 Icarus and Mr. Touchdown Speak 7 #COTI15: Eddie Kingston, Argus vs Icarus, Mr. Touchdown 8 Princess KimberLee Speaks 9 #COTI15: Amasis, Fire Ant, Worker Ant vs Crown And Court 10 #COTI15: Dasher Hatfield vs Flex Rumblecrunch 11 N_R_G Speak 12 Campeonatos de Parejas: The Devastation Corporation vs. N_R_G 13 Encore Match 14 The Good Life - Official Trailer 15 The Top 5 Moves of The Proletariat Boar of Moldova 16 Sweat + Sacrifice = Success