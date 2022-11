Not Available

1. Hate Crew Deathroll 2. Silent Night, Bodom Night 3. Towards Dead End 4. Sixpounder 5. Angels Don't Kill 6. Deadnight Warrior 7. Children of Bodom 8. Bodom Beach Terror 9. Everytime I Die 10. Downfall 11. Needled 24/7 12. Hate Me!