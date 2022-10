Chitãozinho & Xororó - Ao vivo em Garibaldi

Not Available

Chitãozinho e Xororó Ao Vivo em Garibaldi traz a melhor dupla sertaneja do país em um belo e diferenciado espetáculo. Gravado ao ar livre na Estação de trem da cidade de Garibaldi, Rio Grande Do Sul, em 21 de setembro de 2003, o memorável show conta com a participação especial de Gaúcho da Fronteira. Além das melhores canções da dupla em DVD, ao adquirir este material você leva de presente o CD Festa do Interior. É sertanejo de primeira qualidade para que ama o gênero. Informações especiais: Áudio dolby digital 2.0 e 5.1 - Frete (Videoclip) - Making of do show e do videoclip