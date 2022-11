Not Available

Chris Cornell at Nürburgring, Nürburg, Germany 07/06/2009 01. Part Of Me 02. Time 03. Enemy 04. Cochise (Audioslave cover) 05. Show Me How To Live (Audioslave cover) 06. Hunger Strike (Temple Of The Dog cover) 07. Spoonman (Soundgarden cover) 08. Scream 09. Watch Out 10. Black Hole Sun (Soundgarden cover)