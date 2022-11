Cirkus Summarum 2013

Not Available

I Cirkus Summarum er alting som i et rigtigt cirkus - bare helt anderledes. Mens I venter på årets store cirkus oplevelse, så oplev stjernerne fra DR’s børne-tv: DR BIG BANDET med Bamse, Bruno og Signe, DR Børnekoret, Honik, Jacob Riising, Lille Nørderne, Louise hart, Sebastian Klein, Sigrid og mange flere. De slår sig løs som cirkusartister, mens musikere fra det fantastiske DR Big Bandet bakker op som cirkusorkester. Altsammen flot instrueret af Niclas Bendixen. 1½ times underholdning fra sidste års store Cirkus Summarum forestilling. Cirkus Summarum er en forestilling med masser af sjove indslag, action, artisteri og nervepirrende numre. Her er der noget at grine af og gyse over, uanset om du er tre, ti, tredive eller tres år.