Este filme é uma superprodução que traz a história dos jovens: Francisco, filho de um rico comerciante de tecidos, com a ambição de se tornar um fidalgo cavaleiro de Assis; Clara, de linhagem nobre, prometida em casamento ao jovem Ranieri di Bernardo. Chamados por Deus a viver a perfeição do Evangelho, Clara e Francisco trocaram o conforto da família para viver a corajosa opção de seguir Jesus na mais absoluta e total pobreza. De sua resposta generosa, teve início na Igreja a grande Família Franciscana, com sua mensagem de paz e de amor, hoje espalhada no mundo inteiro. Clara e Francisco é um filme de grande valor pela veracidade histórica, originalidade e beleza das imagens e perfeição com que foi realizado. Vale a pena assistí-lo.