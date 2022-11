Clara's Rage

Not Available

After getting bitten by a rabid dog, Clara must stay locked in the small cabin where she lives with her mother and husband for 40 days. While the town is assaulted by a pack of savage dogs, Clara's seclusion causes a growing desire for freedom. To escape, she will have to overcome her family's fear and determination to protect her. /// Tras ser mordida por un perro con rabia, Clara pasa 40 días de encierro en la pequeña cabaña donde vive con su madre y su marido. Mientras el pueblo es azotado por una jauría de perros salvajes, el deseo de libertad en Clara crece ante la reclusión. Para salir, tendrá que enfrentar el miedo y la obsesión de su familia por protegerla.