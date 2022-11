Not Available

1. Coke Wave Intro 2. French Montana & Max B - Stake Sause 3. French Montana & Max B - It Gotta Be 4. Skit 5. French Montana, Max B, Dame Grease, Meeno & E-Snaps - Goon Music 6. French Montana, Maino & Max B - God Damm 7. French Montana & Max B - Coke Wave 8. French Montana & Max B - Battlefield 9. French Montana - Smoking 10. Max B & French Montana - Here It Is 11. French Montana - Bricks & Walls 12. Skit 13. Max B & French Montana - Been Around 14. French Montana & Max B - I Warned U 15. French Montana & Dame Grease - Burry Me A G 16. Max B & French Montana - All I Wanna 17. Max B, French Montana & Mac Mustard - Waveyy Bonus Tracks 18. Max B & French Montana - Security 19. French Montana, Dame Grease & Max B - NY 20. Tony Yayo, Max B & French Montana - Hold On