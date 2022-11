Not Available

Efter et sanatorieophold pga. voldelig opførsel under en arrestation, bliver kriminalassistent Karl Jørgensen overført til bedrageriafdelingen. Her opdager Karl en sag, hvor hans ekskone og hendes nye mand er indblandet. Da Karl begynder at undersøge sagen, bliver han stoppet af politimesteren. Karl slår sig sammen med journalisten John Bullnes. De kommer efterhånden tættere på sandheden, men stoppes da en mistænkt begår selvmord. Karl bliver suspenderet og Bullnes sendes til Berlin på en opgave. Karl tager herefter sagen i egen hånd og anholder byens borgmester og en stor entreprenør. © Copyright 1997-2012, Lone Hansen & Per Kjær Fredborg