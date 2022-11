Not Available

NEW AGE WARRIORS TOUR FINAL 1.Opening 2.Monolith 3.We Are The Future 4.Jagerbomb 5.Kill ’Em All 6.Snake Code 7.Eclipse 8.Wildfire 9.Mirror 10.Madness 11.Photosphere 12.Tears Fall 13.Scarlett 14.System X VIP 15.Xeno 16.Raise Your Voice 17.Devil’s Party 18.Astral Heaven 19.Rx Overdrive 20.Revolution 21.Drum Solo 22.Countdown To Hell 23.Leviathan