In this remarkable video, "The New Dance Group Gala Concert: Retrospective 1930s-1970s" viewers will enjoy viewing dances of some of the most influential Modern Dance pioneers including: Mary Anthony, Ronne Aul, Talley Beatty, Valerie Bettis, Irving Burton, Jane Dudley, Jean Erdman, Eve Gentry, Joseph Gifford, Hadassah, Sophie Maslow, Donald McKayle, Daniel Nagrin, Pearl Primus, Anna Sokolow, Joyce Trisler, Charles Weidman.