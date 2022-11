Not Available

Pour son anniversaire, Amy va enfin réaliser son rêve : partir en randonnée de deux semaines dans l'Himalaya avec son mari, Joe. En atterrissant au Népal, Amy et Joe Hoffman ignorent qu'une tempête inattendue se dirige vers l'Himalaya. De fait, des avalanches mettent très vite fin à la randonnée : puis abandonnés par leur guide, Amy et Joe se retrouvent seuls en plein coeur de l'Himalaya et ne peuvent plus désormais compter que sur eux-mêmes...