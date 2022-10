Das Papstattentat

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

D'après les prédictions, le plus haut dignitaire de l'Eglise catholique sera la cible d'un attentat un jour de septembre. Lors de la visite du pape à Cologne, les plus grandes mesures sont prises pour assurer sa sécurité. Andrea Conti et Paolo Naldini, membres du service de sécurité du Vatican, doivent travailler en étroite collaboration avec Sara Stertz et Frank Dabrock, de l'Office fédéral de la police criminelle...