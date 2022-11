Not Available

A bonus DVD from the "Away From the World" Super Deluxe Set featuring live performances from the 2012 Summer Tour. The video features these performances: "Save Me" (Toronto, ON - 6.2.12) "You Never Know" (Saratoga Springs, NY - 6.8.12) "Jimi Thing" (Atlanta, GA - 5.22.12) "Halloween" » (Mansfield, MA - 6.6.12) "Tripping Billies" (Mansfield, MA - 6.6.12) "Mansfield Jam » Why I Am" (Mansfield, MA - 6.5.12) "Time Bomb » "(St. Paul, MN - 6.24.12) "Two Step" (St. Paul, MN - 6.24.12)