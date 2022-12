Not Available

Name of the event: DDT Day Dream Believer 2021 Date: 14.03.2021 Promotion: Dramatic Dream Team Type: TV-Show Location: Tokyo, Japan Arena: Korakuen Hall Attendance: 508 Broadcast type: Live Broadcast date: 14.03.2021 TV station/network: Wrestle Universe Commentary by: Haruo Murata, Kagehiro Osano & Sayoko Mita