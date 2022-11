De 3 Biggetjes

Not Available

Het verhaal van de musical begint 10 jaar na het gekende sprookje... De boze wolf vertelt zijn 3 zonen over zijn grote frustratie. De boze wolf was steeds de held van het bos, tot op een dag 3 lekkere biggetjes ontsnapten uit de boerderij. De boze wolf wilde ze meteen oppeuzelen, maar de biggetjes waren hem te slim af... Het eerste biggetje bouwde een huisje van stro. Dat blies de wolf in één twee drie omver. Het tweede biggetje bouwde een huisje van hout. Een zucht van de wolf en de planken lagen onder zijn poten. Toen vluchtten de 2 biggetjes naar het bakstenen huis van de derde big. De wolf heeft jarenlang geblazen, maar nooit of te nimmer kreeg hij die slimme biggetjes te pakken. Alle bosbewoners lachten hem uit en dat doen ze nog steeds!