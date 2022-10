Not Available

”De Fleste Ulykker Sker Med Lemmet” var i foråret 2011 så stor en publikumssucces på Bellevue Teatret i Kbh., at man dels valgte at forlænge spilleperioden, og dels valgte at lade det forevige af kameraer. Både publikum og kritikere har haft det sjovt og har ladet sig begejstre over showet. Gaffa kalder det for et sjovt og rigtig vellykket show, og Politikens Lokalaviser taler om ”lyse påhit, geniale platheder og kropslig komik i særklasse”, og i dagbladet Information er det et “modigt og vanvittigt show”, “en udstilling af hans eminente præcision som komiker”.