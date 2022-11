Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Kabouter Plop houdt samen met zijn kaboutervrienden Lui, Klus en Kwebbel een lenteschoonmaak in zijn paddestoel. Bij het schoonmaken van de schoorsteen ontdekt Klus een schatkaart. De kabouters besluiten om samen de Kabouterschat te zoeken. Maar... de tocht is moeilijk en gevaarlijk. De kabouters moeten over een gammele hangbrug en door een bos dat overbevolkt is met vogels. Op de koop toe moeten ze een grote-mensen-weg oversteken. Onderweg ontmoeten Plop, Lui, Klus en Kwebbel nog twee andere kabouters, Pif en haar broer Paf. Lui wordt smoorverliefd op Pif. Door een toeval komt de schatkaart in de handen van Pif en Paf. Ook zij gaan op zoek naar de schat.