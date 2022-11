Not Available

Komponisten Jørgen Rhoders lever livet let, i hvert fald hvis man spørger hans søn Per. Per og hans stedsøster, Ulla, beslutter sig for at give deres far lidt modgang, således at hans kompositioner kan blive bedre. Jørgen snyder dog børnene og først da børnene får gjort forældrene uvenner ser det ud til at lysne. I mellemtiden tror Ulla, at Per er forelsket i Lily.