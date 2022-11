Not Available

Bernhard 'Willem' Holtrop is ? van Europa's meest controversi? cartoonisten. Zijn cartoons hebben vaak opschudding veroorzaakt: prijzen en rechtszaken houden gelijke tred met Willems fascinaties voor seks en macht. Wie is die man en welke visie is de bron van zijn cartoons? We gaan op zoek naar de bronnen van zijn werk en hoe hij die transformeert tot een kunstzinnig universum. Een universum waarin zijn vrouw Medi een grote rol speelt. De koele woede van Bernhard Willem Holtrop is een documentaire over de liefde, temidden van het geweld en machtswellust uit zijn cartoons.