De røde heste

-Efter endt landbrugseksamen vender Ole Offor tilbage til sin fødeby. Det viser sig hurtigt, at hans kæreste gennem flere år skal giftes med en anden. Oles far overtaler Ole til at rejse til Sjælland, hvor proprietær Munks gård trænger til en hjælpende hånd. Ole køber med faren hjælp halvpart i gården. Sammen med Munks datter Bente driver han gården videre. Gamle Munk dør og Ole og Bente bliver gift. Munks anden kone gør alt hun kan for at overtage gården. Som kumpan har hun Willers. Da det endelig se ud til at gå godt for Ole og Bente fremsætter hun krav på større del af arven. De har ikke pengene, så årets Derby kan få stor betydning for gårdens videre skæbne.