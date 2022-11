Dead Man's Hand

Not Available

Jean V., huissier de justice de quarante ans, exerce son métier avec talent mais sans faire preuve d'humanité. Il est marié à Nicole, 35 ans et consommatrice en crise. Régulièrement, Jean a recours aux services de George, débiteur chronique et personnage folklorique, qui l'aide dans ses "petites combines". Incidemment, George redonne à Nicole le goût d'acheter. Un jour, Jean fait la rencontre d'Eddy, un policier qui l'accompagne durant sa tournée des saisies. Mais un différent les oppose et va prendre des dimensions disproportionnées. Poussé à bout, Jean décide de monter avec George une sombre machination pour donner une leçon au flic.