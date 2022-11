Not Available

Deadmau5 live at iTunes Festival 2014. Tracks: 01. deadmau5 - Gula 02. deadmau5 - Avaritia 03. deadmau5 - Coelacanth II w/ deadmau5 - Raise Your Weapon (Acappella) 04. deadmau5 - Your Ad Here 05. deadmau5 - Cthulhu Sleeps 06. deadmau5 - Superliminal 07. deadmau5 - My Pet Coelacanth w/ Morgan Page feat. Lissie - The Longest Road (Acappella) 08. deadmau5 - Where My Keys 09. deadmau5 - Phantoms Can't Hang w/ Inner Universe - Ghost in the Shell SAC OST+ (Acappella) 10. deadmau5 - Moar Ghosts N Stuff w/ deadmau5 feat. Rob Swire - Ghosts N Stuff (Acappella) 11. deadmau5 feat. Rob Swire - Ghosts N Stuff 12. deadmau5 - Suckfest9001 13. deadmau5 - Infra Turbo Pigcart Racer 14. deadmau5 - Acedia w/ deadmau5 feat. Colleen D'Agostino - Drop The Poptart (Acapella) 15. deadmau5 - Somewhere Up Here w/ deadmau5 feat. Colleen D'Agostino - Drop The Poptart (Acapella) 16. deadmau5 - Fn Pig 17. deadmau5 feat. Chris James - The Veldt (Tommy Trash Remix) 18. deadmau5 - Strobe