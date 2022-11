Not Available

Historia songs: Hello America, Let It Go, High 'N' Dry, Bringin' on the Heartbreak (Version I with Pete Willis), Photograph, Rock of Ages, Foolin', Too Late For Love, Rock! Rock! (Till You Drop), Bringin' on the Heartbreak (Version II with Phil Collen), Me and My Wine, Women, Animal, Pour Some Sugar On Me (U.K. Version), Hysteria, Armageddon It (Live), Pour Some Sugar On Me (U.S. Version), and Love Bites