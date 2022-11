Den gamle mølle på Mols

Not Available

En ung smuk pige (Annemette Svendsen) ankommer til Krogerød kro på mols, og chokerer kroejeren (Ib Schønberg) ved at fortælle ham at han er hendes far... Samtidig er kroen ved at miste sin spiritusbevilling, og derved er dens eksistens truet. Kroejeren fortæller pigen at, både ham og hans kammerat fra soldater tiden har betalt børnepenge til hende, da ingen vidste hvem af dem der var hendes rigtige far. Soldater kammeraten er nu ejeren af den lokale mølle... Nu er der lagt op til underholdning for familien i denne klassiske danske charmerende film