Hans og Mona beslutter at give deres respektive ægtefælder lidt at tænke over, ved at blive fundet i en kompromitterende situation under en fælles ferie. For at lette den lidt akavede stemning, beslutter de at søge hjælp i barskabet, hvor de får mikset en potent cocktail sammen, som de døber Grøn Elevator. Det bliver starten på en munter aften.