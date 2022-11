Den rige enke

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Ellekjærs fremtid ligger Ann-Marie på sinde. Hun forsøge at få sin adoptivdatter, Grete, gift med Erik von der Rude, men Grete elsker forkarlen Jørgen. De beslutter sig for at gifte sig, hvorefter Annemarie slår hånden af Grete. Ann-Marie anden datter, Elin, er dog forelsket i Erik. Eriks fortid fra København indhenter ham dog, og Elin flytter ind hos sin søster. Derefter går filmen gennem en række forviklinger, før endelig Elin og Erik kan blive gift, og Ann-Marie forenes med sine døtre igen.