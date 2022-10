Den Sidste Rejse

Not Available

Det mangeårige venskabsbånd mellem Finn og Jacob er ved at være tyndslidt, og da Finn formøbler begge deres formuer på endnu en økonomisk fidus, får Jacob nok. Han forlader sin ven, hvilket sender Finn ud i en dyb personlig krise. Ved et tilfælde genforenes de i Sverige, hvor Jacob har skabt sig en ny tilværelse. Makkerparret forsøger at klinke skårene, men de viser sig begge at have skjulte dagsordener.