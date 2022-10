Not Available

Herbert Wernicke's production of Richard Strauss's "Der Rosenkavalier", filmed live at the Festspielhaus Baden-Baden on 31 January 2009. Renée Fleming is the Marschallin, Diana Damrau is Sophie, Sophie Koch is Octavian, Franz Hawlata is Baron Ochs, Franz Grundheber is Faninal, Jane Henschel is Annina, and Jonas Kaufmann is the Italian singer. Christian Thielemann conducts the Münchner Philharmoniker.