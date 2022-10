Der var engang

Not Available

Den lunefulde og overforkælede prinsesse af Illyrien (Birgitte Price) modtager den ene frier efter den anden. Ingen af dem falder dog i hendes kræsne smag. En dansk prins (Peter Steen) forsøger sig og bliver også afvist. Han sætter sig for, at han vil give hende en lærestreg. Han forklæder sig som en fattig tater og bortfører hende til sin beskedne pottermagerhytte. Her lever de et fattig, men godt liv. Først da de er blevet gift, får prinsessen sandheden at vide.