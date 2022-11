Det store løb

Not Available

Den gamle godsejer Vilhelm Stone har på grund af svaghed for kvinder og spil ødelagt sit ægteskab, mistet sin søn og sine venner. Men da han dør, vender sønnen Niels hjem fra Australien for at overtage godset. Så let går det dog ikke. Sagførere trækker arvesagen i langdrag, og i første omgang arver Niels kun galophesten Ibrahim. Niels satser hårdt på at vinde årets store løb på galopbanen, og det er her Poul Reichhardt synger den berømte schlager Ibrahim til sin hest.. I kampen for at få familie-godset får Niels utrolig hjælp af sin tro følgesvend, karlen Nicholajsen.