Dhool Ka Phool is a 1959 Indian Bollywood film. Produced by B. R. Chopra it was directed by BR's brother Yash Chopra, this being Yash's first movie as a director, having been an assistant director in BR's earlier film Naya Daur. The film stars Mala Sinha, Rajendra Kumar, Nanda, Leela Chitnis, Jeevan and Ashok Kumar.
|Mala Sinha
|Meena Khosla
|Rajendra Kumar
|Mahesh Kapoor (as Rajinder Kumar)
|Nanda
|Malti
|Manmohan Krishna
|Abdul Rasheed
|Leela Chitnis
|Gangu Dai
|Sushil Kumar
|Meena's Son
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