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Dhool Ka Phool

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Dhool Ka Phool is a 1959 Indian Bollywood film. Produced by B. R. Chopra it was directed by BR's brother Yash Chopra, this being Yash's first movie as a director, having been an assistant director in BR's earlier film Naya Daur. The film stars Mala Sinha, Rajendra Kumar, Nanda, Leela Chitnis, Jeevan and Ashok Kumar.

Cast

Mala SinhaMeena Khosla
Rajendra KumarMahesh Kapoor (as Rajinder Kumar)
NandaMalti
Manmohan KrishnaAbdul Rasheed
Leela ChitnisGangu Dai
Sushil KumarMeena's Son

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