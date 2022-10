Not Available

Tracklisting: 01 Intro 02 Was geht 03 Der Picknicker 04 Jetzt geht's ab 05 S.M.U.D.O. Ich bin halt so 06 Auf der Flucht 07 Du Arsch 08 Neues Land 09 Mehr nehmen 10 Pipis und Popos 11 Sie ist weg 12 Ich is ich is ich is ich 13 Le Smou 14 Beweg deinen Popo 15 Yeah Yeah Yeah 16 Spiesser 17 Krieger 18 Schizophren 19 Sommerregen 20 Fornika 21 MFG 22 Liebesbrief 23 Bring It Back 24 Troy 25 Die da 26 Einfach sein 27 Tag am Meer 28 Interlude 29 Ernten was wir säen 30 Populär 31 Abspann