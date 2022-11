Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Wie in vielen anderen Städten leben auch in Freiburg Menschen in Wohnwagen und umgebauten LKWs. Ende 2005 ergeht ein Räumungsbescheid für das Gelände, auf das sich bis dato die seit 12 Jahren immer wieder der Vertreibung und Repression ausgesetzten WagenbewohnerInnen ’Schattenparker’ zurückziehen konnten. Doch die Schattenparker kämpfen mit öffentlichen Aktionen für die Akzeptanz ihrer Wohnform