Die Tochter des Mörders

"Was ist, wenn man strampelt und strampelt, um an die Spitze zu kommen, und dann merkt, dass man nur davongelaufen ist?" Diese Frage quält Hanna Meiwald (Sophie von Kessel). Just als die gewiefte Münchner Geschäftsfrau einen Riesendeal über die Bühne bringen will, wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Ihr dementer Vater wurde von einem Zug überfahren, nun muss sie in ihr Dorf zurückkehren. Sie war fünf, als ihr Vater für den Mord an ihrer Mutter verurteilt wurde. Jahrzehntelang hat "Mörderbalg" Hanna das Heimatkaff gemieden. Dort, wo nach wie vor Engstirnigkeit und Tratsch regieren, stößt Hanna aber auf eine Spur, die Zweifel an der Schuld ihres Vaters weckt. Mit Kommissar Arnsberger (Brandt) rollt sie den Fall neu auf…