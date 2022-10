Not Available

Dik (Michael Nierse) woont samen met Pa (Marcel Musters) en Ma Trom (Eva Van Der Gucht) in het gezellige Dikkedam. Alle bewoners van het plaatsje zijn levensgenieters die graag lekker en veel eten, en daardoor net zoals Dik en zijn ouders behoorlijk fors zijn. Diks zorgeloze leventje wordt omgegooid als Pa met zijn gezin naar Dunhoven verhuist om daar een restaurant te beginnen. In Dunhoven let iedereen precies op wat hij eet en is sporten en slank zijn het belangrijkste wat er is. Het restaurant lijkt dus gedoemd te mislukken. Dan wordt Dik ook nog verliefd op Lieve (Fiona Livingston), de dochter van Sonja Slager (Loes Haverkort), de plaatselijke dieetgoeroe. Terwijl zijn vader het hoofd boven water probeert te houden, bindt Dik de strijd aan met Viktor, de vervelende zoon van de sportschoolhouder die eveneens een oogje heeft op Lieve.