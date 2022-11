Dirk Scheele - Huis, Tuin En Keukenavonturen D1

Not Available

Dirk Scheele woont in een huis en dat huis staat in een tuin. Hier ligt de basis voor 30 afleveringen, spannende huis, tuin en keukenavonturen met veel liedjes. Dirk verkent alles wat er in- en rondom het huis aanwezig is en op een grappige manier. Hierdoor worden alle gewone dingen ineens heel erg leuk. Een boterham eten met een swingende boterhammen boogie, klusjes doen met speelgoedgereedschap, zingen in de tuin met een slak en een molletje en muziek maken met een kartonnen doos of een sleutelbos. Dirk gaat ook samen met het buurmeisje varen in een bootje en maakt zelf een fruitshake voor z'n tante. Oh oh als dat maar goed afloopt……