Faixas: 01. That´s The Way I Like It 02. Rock Your Baby 03. You Make Me Feel Like Dancing 04. Mr. Big Stuff 05. Le Freak 06. Ain´t No Stopping Now 07. Rock The Boat 08. Best Of My Love 09. We Are Family 10. Boogie Shoes 11. It´s Raining Men 12. Disco Inferno 13. I Will Survive 14. Heaven Must Be Missing An Angel 15. 25 Miles 16. December, 1963 "Oh, What a Night" 17. If Can´t Have You 18. More Than a Woman 19. Fhashdance...What a Feeling 20. Get Down Tonight