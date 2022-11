Not Available

2000 Release of Live Concert Filmed in Rio De Janeiro, Brazil and Barcelona, Spain (1999). • 1. Maçã • 2. Oceano • 3. Açaí • 4. Fato Consumado • 5. Para-Raio • 6. Flor de Liz • 7. Faltando Um Pedaço • 8. Doidice • 9. Um Amor Puro • 10. Eu Te Devoro • 11. Se • 12. Samurai • 13. Capim • 14. Acelerou • 15. A Carta • 16. Boa Noite • 17. Seduzir • 18. Sina • 19. Pétala • 20. Lilás • 21. Azul • 22. Meu Bem Querer • 23. Dupla Traição • 24. Nem Um Dia