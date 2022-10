Not Available

Stand-up komikeren Anders Fjeldsted er vært på årets sjoveste Danmarksmesterskab, hvor en lang række af landets amatør-komikere får mulighed for dyste mod hinanden foran et veloplagt publikum. De fem mest talentfulde dyster da mod hinanden i en spændende finale, hvor hovedpræmien er et års bookingkontrakt med FBI.