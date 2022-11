Don Gnocchi - L'angelo dei bimbi

Not Available

La fiction è diretta da Cinzia TH Torrini, e scritta da Simone De Rita. È andata in onda per la prima volta in Italia su Canale 5 il 29 30 novembre 2004. È la storia vera di don Carlo Gnocchi, sacerdote che riesce nell'Italia del dopo guerra, al suo ritorno dal fronte russo dove ha partecipato come cappellano militare degli alpini, a costruire un'opera di carità ancora oggi attiva e che porta il suo nome. Due puntate da 100' raccontano la sua vita da quando a trentaquatrenne diventa responsabile spirituale dell'Istituto Gonzaga di Milano, fino alla morte avvenuta nel 1956. La miniserie è tratta dalla biografia scritta da Giorgio Rumi e Edoardo Bressan, Don Carlo Gnocchi, vita e opere di un grande imprenditore della carità, Mondadori, 2002. Prodotto da Remo Angioli, fotografia di Alessandro Pesci, costumi di Claudio Cordaro, scenografia di Giada Calabria, montaggio di Anna Napoli.